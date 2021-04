Quarantaineplicht ook in buurlanden

Het kabinet mikt erop de eerder aangekondigde quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een verhoogd risico op een coronabesmetting op 15 mei te laten ingaan. Meer landen hanteren al een quarantaineplicht. Hoe zit dat in de buurlanden?

In België moeten reizigers die uit een ‘rode’ zone komen, waaronder Nederland, en langer dan 48 uur in België willen blijven tien dagen in volledige quarantaine. Op dag 1 en dag 7 na aankomst moeten reizigers bovendien een coronatest laten afnemen.

In Duitsland geldt ook een quarantaineplicht, al zijn de regels per deelstaat verschillend. Reizigers uit zogenoemde coronarisicogebieden, hoogincidentiegebieden (zoals Nederland) of virusvariantengebieden moeten verplicht 10 en in sommige deelstaten 14 dagen in thuisquarantaine. Die kan eerder worden beëindigd als iemand na 5 dagen negatief test op het coronavirus.

Engeland hanteert een tiendaagse quarantaineplicht voor de meeste reizigers. Er gelden alleen uitzonderingen voor de rest van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Kanaaleilanden en het eiland Man. Bij landen op de rode lijst gebeurt dat in een hotel. Bij alle andere landen, waaronder Nederland, kan dat op een plek naar eigen keuze. Op dag 2 en 8 moeten coronatesten afgenomen worden.

In Frankrijk geldt een dringend advies voor reizigers om 7 dagen in quarantaine te gaan. Bij aankomst moeten reizigers een negatieve testuitslag tonen die niet ouder is dan 72 uur en na zeven dagen quarantaine moet iemand zich dan opnieuw laten testen.