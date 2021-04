RIVM: geen vrije keuze voor vaccins zolang er schaarste is

Voorlopig kan niemand zijn of haar eigen coronavaccin kiezen. Zolang er sprake is van schaarste in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in de toediening. De schaarste zal zeker tot juni of juli duren, verwacht Jaap van Delden van het RIVM. De programmadirecteur voor vaccinaties gaf donderdag in de Tweede Kamer een toelichting op de vaccinatiestrategie.

Van Delden benadrukte dat alle vaccins die nu geleverd worden, echt nodig zijn. De overheid bepaalt op basis van adviezen van de Gezondheidsraad wie er als eersten aan de beurt komen voor een inenting tegen het coronavirus. Als iedereen een eigen vaccin zou mogen kiezen, wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het nog langer duurt voordat mensen zijn inge├źnt.

De PvdA wilde weten waarom mensen niet zelf mogen kiezen voor AstraZeneca als ze onder de zestig jaar zijn. Vanwege zeldzame maar ernstige bijwerkingen, heeft zorgminister Hugo de Jonge besloten dit vaccin alleen nog toe te dienen aan mensen boven de zestig jaar. Onder meer de Trombosestichting pleit ervoor om 60-minners zelf te laten beslissen of zij toch een AstraZeneca-prik willen.

Maar volgens Van Delden zijn alle vaccins van AstraZeneca zeker tot eind mei gewoon nodig voor mensen boven de zestig. Later zal weer een nieuw besluit volgen.