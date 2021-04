Unieke filmbeelden van Rutger Hauer teruggevonden

Onderzoekers hebben tijdens een onderzoek voor een theatercollege over Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog oude filmbeelden van de in 2019 overleden acteur Rutger Hauer teruggevonden. Het gaat om een korte film die hij met regisseur Willy Lindwer maakte in 1969 of 1970, tijdens zijn stagejaar aan de Filmacademie.

Het is een van de eerste filmrollen van de acteur, die later door zou breken in Hollywood. Hauer speelt in de korte film Karl Fürgler een Duitse SS’er die was gedeserteerd en daarna het verzet hielp. Op 11 februari 1944 deed hij mee aan de overval op een distributiekantoor in Amersfoort. De overval mislukte. Fürgler werd een dag later door de politie doodgeschoten in zijn schuilplaats.

Het theatercollega maakt deel uit van een groot project over Amersfoort in de oorlogsjaren. Historicus Hans Goedkoop werkt mee aan dit project. Tijdens onderzoek naar de aanslag op het distributiecentrum bleek dat hier al eerder een korte film van was gemaakt. Regisseur Willy Lindwer, die later een Emmy Award zou winnen voor zijn documentaire over Anne Frank, maakte de korte film tijdens een stage bij de NOS.

Het was de bedoeling dat tijdens het theatercollege live de overval zou worden nagespeeld. Omdat dit vanwege corona niet kan, is een film van 40 minuten gemaakt over deze gebeurtenis die toentertijd flinke impact op de bevolking van Amersfoort had. De film, die bestaat uit nagespeelde scenes, historische beelden en dagboekfragmenten, is begin mei online te bekijken. Aan de reconstructie heeft onder meer een art director van de film Zwartboek meegewerkt.

De kaartverkoop gaat binnenkort van start, maakten producent Medialab en de bibliotheek Eemland die het college begeleidt donderdag bekend. Het is de bedoeling dat de korte film van Rutger Hauer op korte termijn wordt toegevoegd aan Archief Eemland, het historisch documentatiecentrum van Amersfoort. De film zal dan naar verwachting ook online beschikbaar komen.