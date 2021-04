Vader Ruinerwold krijgt geld terug van OM

Gerrit-Jan van D. krijgt 97.000 euro terug van het Openbaar Ministerie (OM). Dit bedrag aan contant geld werd in oktober 2019 in beslag genomen bij een inval op de boerderij in het Drentse Ruinerwold, waar hij met zes kinderen afgesloten van de buitenwereld leefde. Omdat hij vanwege zijn herseninfarct niet in staat is terecht te staan, is het ‘strafvorderlijke belang’ komen te vervallen. Het OM heeft dit bevestigd na een bericht van Dagblad van het Noorden.

Van D. werd verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van al zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van hen. De rechtbank bepaalde echter dat de strafzaak tegen Van D. niet wordt voortgezet vanwege het herseninfarct. Van D. werd aanvankelijk verdacht van witwassen, maar het geld zou afkomstig zijn van legale transacties. Het OM hield het geld echter, omdat de kinderen van Van D. een schadevergoeding zouden kunnen krijgen. Dat is nu echter niet meer mogelijk. “Het strafvorderlijke belang van inbeslagname van die gelden is komen te vervallen door de uitspraak van de rechtbank”, aldus een woordvoerder van het OM.

De vier oudste kinderen, die afgelopen weken te zien waren in een documentaire, hebben woensdag in het televisieprogramma Op1 via hun advocaat Corinne Jeekel aangekondigd een civiele procedure te starten. “De kinderen willen erkenning dat dit niet deugt”, aldus de advocaat.