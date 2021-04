Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de derde dag op rij gedaald. In totaal zijn nu 2477 patiënten met Covid-19 opgenomen, 22 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten wel toe, met vijf tot 789. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 27 tot 1688.

Dinsdag en woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten ook al, met 83.