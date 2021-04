Zoon van omgebracht raadslid Sint-Michielsgestel staat terecht

De zoon van gemeenteraadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel staat donderdag terecht voor het om het leven brengen van zijn vader. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zijn vader op 22 augustus meermalen met een klauwhamer geslagen. De aanklacht betreft moord dan wel doodslag.

De 64-jarige Jack de Vlieger, die in zijn woonplaats fractievoorzitter van de PvdA was, werd dood gevonden in de garage van zijn woning aan de Regent Smitsstraat. Zijn toen 22-jarige zoon werd dezelfde avond als verdachte aangehouden. Hij zit sindsdien in voorarrest.

Tijdens een eerdere zitting liet het OM weten dat het slachtoffer was aangetroffen met onder andere een schedelbreuk, ribbreuken en een klaplong. Ook was sprake van veel bloedverlies.

De zaak wordt behandeld door de rechtbank in Den Bosch.