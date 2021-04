Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt na reeks dalingen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag gestegen, voor het eerst na drie dagen waarop het aantal daalde. In totaal zijn nu 2490 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 3 toe, tot 792. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 10 tot 1698.

Er liggen momenteel 426 non-Covid-patiënten op de intensive cares, wat de totale ic-bezetting op 1218 bedden brengt. Dat zijn 8 mensen meer dan een dag eerder.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zegt vrijdag opnieuw dat de bezetting op de ic en op de verpleegafdelingen “stabiliseert”.