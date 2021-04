Alpe d’HuZes weer niet in Frankrijk, wel oproep tot bewegen

De vijftiende editie van Alpe d’HuZes gaat opnieuw niet door en wordt definitief verschoven naar 2022. Dat komt net als vorig jaar door het coronavirus. Wel komt er een speciale loterij op donderdag 3 juni en roept de organisatie iedereen op om zaterdag 25 september gesponsord in beweging te komen. Dit om kankeronderzoek te kunnen blijven steunen.

“Dat Alpe d’HuZes dit jaar vanwege de coronapandemie weer niet doorgaat, is zuur”, zegt George Coppens, interim-voorzitter van Alpe d’HuZes. “De traditionele eerste donderdag in juni komt te vroeg en ook het verschuiven van Alpe d’HuZes naar september is onverstandig. Hoe graag velen ook willen, er zijn door corona te veel beperkingen, onduidelijkheden en open eindjes – hier en in Frankrijk – om een veilig en verantwoord evenement te organiseren.”

Alpe d’HuZes is een evenement waarbij tot 5000 fietsers, hardlopers en wandelaars op één dag maximaal zes keer de Franse berg Alpe d’Huez beklimmen. Daarmee zamelen ze geld in voor onderzoek naar kanker en naar de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. De eerste editie was in 2006.

Elk jaar overlijden er in Nederland ongeveer 45.000 mensen aan kanker.