Artis na vijf maanden weer open: mensen zijn blij

Artis is weer open na vijf maanden dicht te zijn geweest vanwege de coronamaatregelen. De Amsterdamse dierentuin doet mee aan Testen voor toegang waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar binnen mogen. “Mensen zijn heel blij om er weer te zijn. Het is prettig rustig in het park, en het zonnige weer werkt ook goed mee”, zegt een woordvoerder.

Ook de dierentuinmedewerkers zijn blij dat de bezoekers er weer zijn. “Ze hebben er echt naar gesnakt, en alles op alles gezet om het park weer zo mooi mogelijk te maken.”

Naast het tonen van een negatieve test moeten bezoekers in het park 1,5 meter afstand houden en in binnenruimtes een mondkapje dragen. “Dat verloopt allemaal erg soepel. Er waren enkelingen die geen negatieve test konden laten zien bij de ingang, die moesten we helaas wegsturen. Maar dat ging allemaal zonder morren”, aldus de woordvoerder.

Per dag kunnen er 5000 bezoekers in het dierenpark terecht. Ze moeten een kaartje reserveren voor een tijdslot. Er is geen eindtijd van dat tijdslot, dus mensen kunnen zelf bepalen hoe lang ze in de dierentuin blijven. Medewerkers houden in de gaten of het niet te druk wordt. “Maar we hebben genoeg oppervlakte, en het afstand houden gaat prima tot nu toe.”

Zaterdag en zondag is Artis ook nog geopend. Eerder deze week ontving Ouwehands Dierenpark in Rhenen ook mensen in het kader van Testen voor toegang. Blijdorp in Rotterdam opent dit weekend en kan dan 4000 mensen ontvangen. GaiaZOO in Kerkrade gaat op 19 en 20 april open voor maximaal 2000 gasten per dag.