Brandweer is grote brand in schuren in Gelderse Meddo meester

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de zeer grote brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak in meerdere schuren in de Gelderse plaats Meddo, in de gemeente Winterswijk. Brandweerlieden zijn nog bezig met nablussen. De twee betreffende schuren zijn niet meer te redden. Een naastgelegen grote hal en een woning zijn wel gespaard gebleven.

Het is nog onbekend hoe de brand kon uitbreken. Het zou begonnen zijn bij een afdak met houten pallets aan de Meddoseweg, waarna het vuur oversloeg op schuren waar onder meer houten kisten met aardappelen waren opgeslagen.

De brandweer moest opschalen naar “zeer grote brand” en rukte uit met vier blusvoertuigen en een grootwaterpomp. Met een kraan zijn de muren van de uitgebrande schuren weggehaald, zodat de brandweer beter bij het vuur kan komen.

Vanwege mogelijke rookoverlast raadde de veiligheidsregio omwonenden aan ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Bij de brand zijn zover bekend geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.