Johan Remkes vanaf maandag waarnemend gouverneur in Limburg

Johan Remkes is vanaf maandag waarnemend gouverneur in Limburg. Dat maakte demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag in Maastricht bekend.

Remkes blijft aan tot er een nieuwe gouverneur is benoemd. Dat zal volgens Ollongren ergens in de herfst zijn.

Remkes volgt Theo Bovens op, die vorige week vrijdag aankondigde ermee te stoppen. Aanvankelijk wilde Bovens waarnemen tot de nieuwe commissaris van de Koning (gouverneur) aantreedt. Maar donderdag liet hij weten snel weg te willen gaan.