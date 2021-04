Jongerenorganisaties willen plek aan formatietafel

Coalitie-Y wil een plek voor jongeren aan de formatietafel. Het samenwerkingsverband van landelijke jongerenorganisaties stuurt vrijdag een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.

In hun manifest stellen zij dat juist voor jongeren de druk zich opstapelt. Dat komt volgens de coalitie “door toenemende studieschulden, krapte en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt, de doorgeslagen flexibilisering en het uitblijven van groen herstel”. Het is volgens de organisaties cruciaal dat jongeren hierover meepraten, zeker gezien het naderende herstel van de coronacrisis.

“Coalitie-Y streeft naar een samenleving die recht doet aan iedere generatie, nu en in de toekomst. Daarom is een plek voor jongeren aan de formatietafel, waarin wordt gesproken over de toekomst van Nederland, broodnodig. Laat de politiek lef tonen door de problemen van deze jongere generatie op te lossen en hen mee te nemen gedurende de formatie tot aan het regeerakkoord.”