Meeste gevaccineerden blijven zich aan coronaregels houden

Vrijwel niemand laat na een vaccinatie tegen corona de coronaregels helemaal los. Veel mensen wachten tot hun dierbaren ook zijn ingeënt, meldt EenVandaag na onderzoek.

Aan het onderzoek deden een kleine 26.000 leden van het Opiniepanel mee, van wie 5576 mensen een of zelfs al twee keer zijn gevaccineerd. Negen van de tien gevaccineerden geven aan zich te houden aan de regels die ook gelden voor niet-gevaccineerde mensen. Een op de twintig houdt zich minder aan de maatregelen. Hierbij gaat het vooral om niet-kwetsbare mensen. Maar er is vrijwel niemand die zich er helemaal niet meer aan houdt.

Mensen die een of twee prikken hebben gehad, houden zich vooral nog aan de regels omdat ze vrezen het virus mogelijk over te dragen op dierbaren. Een klein deel van de mensen is bang om zelf alsnog ziek te worden.