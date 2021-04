Tien jaar cel voor doodsteken Eritrese partner in Oppenhuizen

De 36-jarige man uit het Friese dorp Oppenhuizen die bijna een jaar geleden zijn vrouw doodstak, is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Het slachtoffer was vier maanden eerder met hun twee kinderen uit Eritrea overgekomen, in het kader van gezinshereniging.

De man, die sinds 2016 in Nederland woont, heeft bekend en spijt betuigd bij de rechtbank in Leeuwarden. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer was 32 jaar. De kinderen zijn nu 10 en 8 jaar oud. De man is ontheven uit het ouderlijk gezag.

Volgens de rechter is er geen sprake van moord, maar van doodslag. De man handelde in een opwelling. Het stel had veelvuldig ruzie. Zo ook op de fatale middag van 23 april 2020. Dit hebben hun kinderen verklaard. Die onenigheid liep uit de hand. De vrouw werd tien keer met een mes gestoken. Zij had de kinderen kort daarvoor naar de buren gestuurd. De man werd snel aangehouden.

“Het kan niet anders dan dat er in razernij is gehandeld”, concludeert de rechter. Volgens de kinderen ging de ruzie over geld en een mobiele telefoon. Het toestel werd verbrand in de tuin teruggevonden. Volgens de man was er onenigheid ontstaan omdat de vrouw niet mee wilde naar de huisarts en tandarts.

De man is volledig toerekeningsvatbaar, had geen strafblad en stond in Oppenhuizen bekend als een “vriendelijke en opgewekte man”. Dit heeft de rechtbank meegewogen in het vonnis.