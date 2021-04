ChristenUnie blikt terug op verkiezingen

De ChristenUnie blikt zaterdag op een digitaal partijcongres terug op de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de peilingen stond de partij lang op een kleine winst, maar die werd uiteindelijk bij de verkiezingen niet verzilverd. Het leek er zelfs even op dat ze een van haar vijf Kamerzetels zou verliezen.

De partij maakt sinds 2017 deel uit van het nu demissionaire kabinet. Maar partijleider Gert-Jan Segers maakte onlangs bekend niet langer met VVD-leider Mark Rutte in een volgend kabinet te willen zitten. Segers ziet trouwens helemaal geen rol voor de partij in een nieuwe coalitie.

Het besluit om Rutte uit te sluiten heeft volgens een peiling van het Nederlands Dagblad geleid tot een tweestrijd tussen de kiezers van de partij. Daaruit bleek dat een krappe meerderheid van 53 procent het een goed besluit van Segers vindt om niet te regeren met Rutte. De jongerenbeweging van de partij had het liefst gezien dat de fractie in de Tweede Kamer de motie van wantrouwen tegen Rutte had gesteund. Segers wilde niet zover gaan omdat hij dat met het oog op de coronacrisis onverantwoord vond.

Verder kiest de christelijk-sociale partij Ankie van Tatenhove tot nieuwe voorzitter. Ze is de enige kandidaat en volgt Piet Adema op. Van Tatenhove is wethouder van de gemeente Lansingerland (Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs). Daar was ze eerder raadslid.