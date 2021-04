Nog één dag ‘testgasten’ in Utrechtse kroegen

Vijf kroegen in de binnenstad van Utrecht mogen als test nog één dag gasten ontvangen. Het is zaterdag de vierde en laatste dag van het Fieldlab voor cafés. Sinds woensdag mochten enkele duizenden ‘uitverkorenen’ een drankje drinken in de geselecteerde horecazaken. Vanaf zondag gelden ook hier de coronamaatregelen weer.

De gasten hebben zich aangemeld via een speciale website, die door de enorme toeloop wat technische problemen had. Ook moeten de deelnemers vooraf een recente negatieve coronatest overleggen. Per tijdslot mogen maximaal vijftig mensen bij het geboekte café naar binnen. De deelnemende cafés zijn open van 12 tot 21.45 uur. Als uitzondering mogen zij na 20 uur alcohol serveren, terwijl officieel volgens de coronaregels na dat tijdstip geen drank meer mag worden verkocht.

Met het initiatief wil Utrecht zien of mensen coronaveilig naar het café kunnen. Onderzoekers bekijken hoe de gasten en het personeel van de cafés zich gedragen en hoe zij zich aan de voorschriften houden. De resultaten van de proef worden over enkele weken verwacht.