Voorzitter Rouvoet noemt kritiek op GGD ‘klap in het gezicht’

Voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR, het samenwerkingsverband van de 25 GGD’en in Nederland, noemt de stevige kritiek in een zaterdag verschenen onderzoek over het functioneren van de GGD’en “een klap in het gezicht van al onze medewerkers”. Rouvoet reageert met ingehouden boosheid op de conclusies in het onderzoek van het AD. “We zijn al ruim een jaar een brand aan het blussen en apetrots op wat we neergezet hebben, ondanks alle bezuinigingen en de complexe infrastructuur. We zijn erin geslaagd om steeds weer op te schalen. Een groot compliment voor de flexibiliteit van de GGD’en zou op zijn plaats zijn.”

Het AD meldt zaterdag op basis van eigen onderzoek dat de GGD’en ondanks talloze waarschuwingen niet goed op hun taak waren voorbereid. Zo zouden ze tijdens de coronapandemie op cruciale momenten onbereikbaar zijn geweest voor artsen, specialisten, school- en verpleeghuisdirecteuren. Door onderbezetting bij de GGD’en werd bron- en contactonderzoek niet goed uitgevoerd. De falende aanpak van de GGD’en heeft er volgens de krant zelfs toe geleid dat het coronavirus zich verder kon verspreiden in Nederland.

“Met tienduizenden medewerkers behoren de GGD’en tot de grootste werkgevers van Nederland. En dat is in redelijk korte tijd gebeurd”, onderstreept Rouvoet. “Was de GGD voorheen vooral bekend van de consultatiebureaus en van de prik die je haalde voor een buitenlandreis, sinds de coronapandemie staan de GGD’en duidelijk op de kaart. Sneller, eerder, meer, is wat ik hier dagelijks hoor over de testcapaciteit en de vaccinaties. We zijn continu aan het opschalen geweest.”

De GGD’en hebben volgens hem meer dan 10 miljoen coronatesten afgenomen en 1,2 miljoen bron- en contactonderzoeken uitgevoerd. “Het aantal vaccinacties is in een jaar toegenomen van nul naar potentieel 1 miljoen per week. De 25 GGD’en samen hadden aanvankelijk 250 medewerkers voor dat bron- en contactonderzoek en dat zijn er nu 7900. Van een paar duizend tests per dag hebben we weten op te schalen naar dagelijks 175.000”, aldus Rouvoet. Als voorbeeld noemt hij ook de capaciteit in de callcenters waar de prikafspraken worden gemaakt. “Onlangs werden op een zaterdag 400.000 afspraken gemaakt, voor een eerste en tweede vaccinatie. Een deel vond telefonisch plaats en een deel online. In onze belcentra werken zo’n 9500 mensen.”

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een reactie dat het belangrijk is dat na de coronacrisis “alle aspecten van de aanpak en ieders rol hierin goed worden geëvalueerd”. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zal dat onderzoek doen. “De GGD’en staan nu al ruim een jaar in crisisstand. Met ruim 10 miljoen testen, ruim een miljoen bron- en contactonderzoeken en miljoenen vaccinaties leveren zij een prestatie van formaat”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Natuurlijk kunnen er altijd dingen anders en beter, maar laten we de tienduizenden mensen bij de GGD’en in de frontlinie van de crisisaanpak bovenal dankbaar zijn voor hun inzet.”