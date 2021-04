50 coronapatiënten meer in ziekenhuizen

Er liggen in totaal 50 coronapatiënten meer in de Nederlandse ziekenhuizen vergeleken met zaterdag. In totaal zijn nu 2478 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 6 toe, tot 808. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 44 naar 1670.

Er liggen momenteel 377 patiënten met andere aandoeningen op de intensive cares, wat de totale ic-bezetting op 1185 bedden brengt. Dat zijn 30 mensen minder dan een dag eerder.

Volgens het LCPS blijft het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen ongeveer gelijk aan vorige week, maar blijft het erg hoog. Ook de Covid-bezettingen op de ic blijven hoog, en volgen een stijgende trend, aldus het LCPS.