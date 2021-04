Chirurg die petitie tegen 538-feest begon is ‘ontzettend verrast’

Chirurg Rogier Crolla, initiatiefnemer van de petitie tegen de viering van de 538 Oranjedag, zegt “ontzettend verrast” te zijn door de overweldigende aandacht voor de actie. “Het succes van deze petitie en alle media-aandacht, laat zien hoe zeer dit in Nederland leeft en hoe hier over gedacht wordt”, zegt Crolla. Inmiddels is de petitie meer dan 200.000 keer ondertekend.

538 Oranjedag is een van de nieuwe Fieldlab-experimenten. Het feest vindt plaats op 24 april voor 10.000 mensen op het Chasséveld in Breda. Crolla en zijn medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben daar geen enkel begrip voor. “Ik wil het publiek, de artiesten en 538 hun feest niet afnemen, ik wil geen groepen tegen elkaar opzetten, maar ik wil zeggen dat dit niet de juiste tijd en het juiste moment is en dat de prioriteiten anders moeten liggen. Vaccineer, vaccineer, vaccineer en vaar één koers. Dat is beter voor onze gezondheid én voor de economie”, zegt Crolla.

De chirurg heeft de petitie om meerdere redenen opgezet, onder andere omdat er volgens hem een verschil is tussen wat de samenleving denkt dat er aan de hand is, en wat er echt speelt in ziekenhuizen. “Wij breiden onze IC capaciteit inmiddels evenveel uit als tijdens de eerste golf, de uitslaapkamers zijn weer ingericht als IC en heel veel operaties zijn geschrapt. We maken nu misschien wel hardere keuzes wie wel of niet geopereerd kan worden. Dagelijks sta ik patiënten te woord van wie de operatie wordt uitgesteld. En dan wordt er vlak bij het ziekenhuis zo’n festival georganiseerd.”

Crolla denkt dat de groep mensen die de petitie heeft ondertekend massaal zijn kans heeft gegrepen om zijn stem te laten horen. “Dat zijn de brave burgers die zich zorgen maken, de regels volgen, één persoon op bezoek krijgen en die snakken naar een einde van deze periode”, aldus de chirurg. “Ik hoop dat dit duidelijke signaal van mensen uit heel Nederland serieus wordt opgepikt.”

De gemeente Breda heeft na de ophef het kabinet gevraagd of het nog steeds achter het testevenement 538 Oranjedag staat. Het kabinet heeft vooralsnog niet op die vraag gereageerd. Ook komt maandagavond de Bredase gemeenteraad bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van het feest.

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan 1 miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.