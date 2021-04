‘Kabinet iets positiever over doorgaan versoepeling op 28 april’

Het demissionaire kabinet is iets positiever gestemd over het doorvoeren van versoepelingen van de coronamaatregelen op 28 april dan de afgelopen tijd het geval was. Maar of de terrassen echt open mogen en of er andere coronamaatregelen worden afgeschaald, is nog niet duidelijk, melden ingewijden na afloop van het Catshuisberaad zondag. De komende dagen zijn er nog overleggen, onder meer maandag met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Dinsdag neemt het kabinet een besluit.

Het kabinet wil de komende dagen de ontwikkelingen en cijfers nog aankijken, aldus de ingewijden. Leidend voor het doorgaan van versoepelingen is het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis en op de intensive care-afdelingen belandt. Ook wordt gekeken naar het aantal gevaccineerden en het bredere epidemiologische beeld. De afgelopen week is het gemiddelde aantal besmettingen juist weer gestegen. Het aantal opnamen in de ziekenhuizen lijkt zich te stabiliseren.

Vorige week presenteerden Rutte en De Jonge een openingsplan met vijf stappen om de maatschappij de komende maanden uit de lockdown te halen. Op 28 april is de eerste stap gepland, waarin verschillende maatregelen worden opgesomd. Het zou naast de terrassen gaan om de afschaffing van de avondklok, het thuisbezoek naar twee personen per dag en winkels die meer verkoopmogelijkheden zouden krijgen. Ook zouden vanaf 26 april de hogescholen en universiteiten heropenen voor in ieder geval één dag per week fysiek onderwijs.

In de weken erna komen dan verdere verruimingen in beeld. De data die het kabinet hieraan verbond, zijn echter nog onzeker, zo waarschuwde Rutte vorige week al. Tot nu toe werden beoogde versoepelingen steeds uitgesteld, omdat het kabinet niet wilde dat de derde coronagolf nog hoger zou worden.

Dinsdag is er nog crisisoverleg over de situatie en volgt in de avond een persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Daarin zullen zij de besluiten bekendmaken en toelichten.