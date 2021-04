Kabinet wil doorgaan met Fieldlabs ondanks kritiek vanwege risico

Het demissionaire kabinet wil doorgaan met zogeheten Fieldlab-evenementen die de komende tijd staan gepland, ondanks de kritiek die is losgebarsten over een 538-Oranjedag in Breda komende zaterdag. Tegenstanders vrezen het grote besmettingsgevaar nu de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten liggen. Maar het kabinet vindt het belang van de wetenschappelijke onderzoeken achter deze evenementen groot in verband met de heropening van de samenleving. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van BNR.

Verschillende ministers spraken over de kwestie nadat Breda zelf aan de bel had getrokken over de ophef die is ontstaan.

Het kabinet gaat met Breda overleggen over de situatie. De gemeenteraad van de stad moet ook nog over het plan praten. Dat gaat maandag gebeuren.