Laagste aantal coronadoden in VK in ruim 7 maanden

In Groot-Brittannië zijn in 24 uur tijd tien mensen overleden die eerder positief waren getest op corona. Dat is het laagste aantal coronadoden sinds 9 september, blijkt zondag uit officiële gegevens. Begin dit jaar waren er nog dagen dat er meer dan 1300 Britten per dag overleden door corona.

De afgelopen zeven dagen registreerde de Britse overheid 183 doden, 68 minder (ruim een kwart) dan de zeven dagen ervoor.

In het land zijn zondag 1882 nieuwe besmettingen gemeld, tegen 2206 de dag ervoor.

Groot-Brittannië is een eind op streek met het vaccineren van de bevolking. Ruim 32,8 miljoen Britten hebben een eerste prik gekregen en meer dan 9,9 miljoen mensen al een tweede. Als gevolg van die campagne vertonen de coronacijfers in Groot-Brittannië een sterk dalende lijn en zijn er vorige week versoepelingen doorgevoerd. Zo mogen de Britten weer naar winkels, terrassen en sportscholen.