Oordeel VS over Janssen-vaccin vrijwel zeker vrijdag

De Verenigde Staten besluiten waarschijnlijk vrijdag of het gebruik van het Leidse Janssen-vaccin wordt hervat. De Amerikaanse topepidemioloog en regeringsadviseur Anthony Fauci zou niet verrast zijn als het middel “in een of andere vorm” weer wordt ingezet, zei hij zondag in een talkshow op CBS.

De VS schortten het gebruik van het vaccin van het dochterbedrijf van farmaceut Johnson & Johnson afgelopen dinsdag op. Het Nederlandse vaccin werd tot dan toe alleen in de VS toegediend, bij een kleine 7 miljoen mensen. De gezondheidsautoriteiten besloten uit voorzorg tot een prikpauze nadat zeker zes mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Een vrouw overleed en een andere raakte in kritieke toestand. Onderzocht wordt of er een verband is met het vaccin.

Fauci weer niet of er nieuwe gevallen aan het licht zijn gekomen. “Dat weten we tegen vrijdag. Het is vrijwel zeker dat dan een besluit valt.” Het kan volgens hem dat wordt besloten het middel alleen aan bepaalde groepen te geven of er een waarschuwing bij te geven.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het Janssen-vaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. Het middel werd sinds maandag gedistribueerd, maar Johnson & Johnson riep na het Amerikaanse besluit op het voorlopig niet te gebruiken. Onder meer Nederland besloot daar gehoor aan te geven. Het EMA komt dinsdag met conclusies in het onderzoek naar potentiƫle bijwerkingen van het Janssen-vaccin.