Ruim miljoen Nederlanders zien uitvaart prins Philip

De uitvaart van de Britse prins Philip is zaterdag gemiddeld door iets meer dan een miljoen Nederlandse tv-kijkers gevolgd, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Mogelijk volgden meer Nederlanders de uitvaartplechtigheid via Britse zenders als BBC 1 of ITV.

De uitvaart van prins Philip, de man van koningin Elizabeth, werd zaterdagmiddag rechtstreeks uitgezonden op NPO 1.

De daglijst van de SKO wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 2 miljoen kijkers) en Even tot hier (1,6 miljoen), beiden op NPO 1. Verraders en Lego Masters (beiden RTL 4) staan op plek drie en vier. De uitvaart van prins Philip bezet in de lijst van zaterdag de zevende plek.