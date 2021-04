Typhoon wint Willem Wilminkprijs voor beste kinderlied

Typhoon heeft dit jaar de Willem Wilminkprijs gewonnen voor het beste kinderlied van 2021. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De rapper krijgt de onderscheiding voor zijn nummer Stotteren, dat hij maakte voor het tv-programma Klokhuis. De jury vindt het “niet alleen een fijn nummer om naar te luisteren, maar grappig en troostend tegelijk in het verwoorden van een angstig kinderprobleem”, aldus het oordeel.

Voor de zevende editie van de kinderliedjeswedstrijd kwamen ruim 150 inzendingen binnen. Uiteindelijk koos de jury uit vijf nummers, waarna die van Typhoon als beste uit de bus kwam. “Typhoon is erin geslaagd om in zijn rap twee onverenigbaar lijkende begrippen met elkaar te verzoenen: stotteren en rappen”, luidt het juryrapport. Anneke Dorsman nam de prijs zondagmiddag namens Klokhuis in ontvangst. Typhoon, die zelf niet bij de uitreiking kon zijn, was er bij via een videoverbinding. “Stotteren is geen handicap, maar een extra middel. Je wordt er creatiever van met woorden”, was zijn boodschap.

De publieksprijs ging ook naar een lied uit Het Klokhuis, Ziekenhuis, van tekstschrijver Jurrian van Dongen, op muziek gezet door Rutger de Bekker en gezongen door Maarten Heijmans.

De andere kanshebbers voor de prijzen waren Rutger de Bekker, tekstschrijver Jan Groenteman met zijn lied Boem Pats Kledder en Boink, Jasper Smit met Dan ben jij mijn vriend niet meer en Gerjan Schreuder met Olifant.

De Willem Wilminkprijs is vernoemd naar de gelijknamige Enschedese dichter en schrijver. Hij overleed in 2003.