Achtstegroepers beginnen aan eindtoets

Kinderen in groep acht maken vanaf maandag een van de vijf toegestane eindtoetsen op de basisschool. Ruim 2800 van de meer dan 6000 Nederlandse basisscholen kozen voor de Centrale Eindtoets, die zowel digitaal als op papier wordt aangeboden. Het gaat om ruim 83.000 leerlingen. Na de Centrale Eindtoets is de IEP Eindtoets het populairst: zo’n 2400 basisscholen lieten daar hun keuze op vallen, omgerekend voor zo’n 60.000 leerlingen.

De eindtoets voor kinderen uit groep acht is verplicht. Scholen kunnen kiezen uit vijf vormen, die alle zijn toegelaten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eindtoets leidt tot een toetsadvies. Dat is niet bindend, maar als het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet het schooladvies worden heroverwogen. Naast de Centrale Eindtoets en de IEP Eindtoets kunnen basisscholen kiezen uit de ROUTE 8, de DIA-eindtoets en de AMN Eindtoets.

Vorig jaar gingen de eindtoetsen vanwege de coronamaatregelen niet door. Daardoor kregen kinderen die vorig jaar in groep acht zaten gemiddeld lagere middelbare schooladviezen dan de lichting van het jaar ervoor, concludeerde het CBS dinsdag. Er was immers geen toetsadvies dat het schooladvies naar boven kon bijstellen. In het schooljaar 2018-2019 kreeg bijna een kwart van alle kinderen een hoger schooladvies dankzij hun resultaat op de eindtoets.