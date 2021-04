Test alle proefvakantiegangers Rhodos negatief, proef gaat verdeR

Alle 188 deelnemers aan de testvakantie naar Rhodos hebben een negatieve coronatest afgelegd. Zij kunnen daardoor mee terugvliegen naar Nederland, meldt reisorganisatie Sunweb. De reizigers zijn acht dagen naar het Griekse eiland geweest waar zij hun resort niet af mochten.

Volgende maand wordt er een tweede proefreis gehouden, deze keer naar Gran Canaria. Daar mogen 180 deelnemers aan meedoen die dan ook hun hotel uit mogen. De inschrijven voor die reis openen maandag.

Eerder deze week testten vier Rhodos-vakantiegangers nog positief, waarna zij en hun kamergenoten in quarantaine moesten. Bij een nieuwe test bleek iedereen toch geen corona onder de leden te hebben. De deelnemers aan de reis moesten ook voor vertrek al een negatieve test overleggen. Een persoon die eigenlijk mee zou gaan bleek toen besmet. Er waren 25.000 aanmeldingen voor de reis naar Rhodos.

Na aankomst in Nederland later maandag moeten alle deelnemers vijf dagen in quarantaine, waarna zij een nieuwe sneltest kunnen laten doen. Is die negatief dan mogen ze het normale leven hervatten. Willen ze geen sneltest dan kunnen ze ook kiezen voor tien dagen quarantaine.

Er wordt overigens niet gecontroleerd of de deelnemers zich aan die quarantaine houden. Ook krijgt de overheid of organisator Fieldlabs niet automatisch de resultaten van de sneltests na vijf dagen. Die kunnen deelnemers aan de reis alleen vrijwillig delen vanwege privacyregels.