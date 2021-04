Artis gaat nog een dag open

Artis opent ook komende zondag de deuren voor publiek. Afgelopen weekend was de Amsterdamse dierentuin te bezoeken als proeflocatie voor Testen voor toegang. Dat is volgens een woordvoerster zo goed bevallen dat er nog een vierde dag bij komt. De kaartverkoop begint “zo snel mogelijk”.

De dierentuin had al eerder toestemming om een vierde dag open te gaan, maar wilde eerst afwachten hoe de driedaagse proefopening zou verlopen. “Het ging supergoed”, zegt de woordvoerster. “We hadden natuurlijk mazzel met het weer, maar hebben drie dagen lang blije bezoekers gezien. Op zondag werd zelfs luid geklapt toen de poorten opengingen.”

In totaal kwamen er ruim 11.000 mensen, onder wie veel met kleine kinderen, naar het dierenpark. Per dag mocht Artis 5000 personen ontvangen. De zaterdag en zondag waren nagenoeg vol, aldus de woordvoerster. “Op vrijdag was het iets rustiger, maar dat was ook een werkdag.”

De bezoekers hielden zich allemaal goed aan de regels, zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes. Hoewel de dierentuin normaal gesproken meer mensen op een dag kwijt kan, was het nu “prettig druk”.

Iedereen moest voorafgaand aan het bezoek een negatieve coronatest laten zien. Geluiden over gebrek aan testcapaciteit, waar meerdere deelnemende attracties over klaagden, bereikten ook Artis. “We hebben die signalen ook gehoord en doorgegeven. Daarop werd gezegd dat ze de testcapaciteit zouden opschalen op een van de locaties waar dat mogelijk was.”