BN’ers delen hun oorlogsverhaal voor War Child

War Child komt maandag met een nieuwe campagne, om aandacht te vragen voor kinderen die nu in een oorlog leven. Bekende Nederlanders vertellen daarin hun eigen oorlogsverhaal. De filmpjes zijn te zien op de website van War Child en op NPO Start.

War Child is blij met de “indrukwekkende verhalen”. “Wereldwijd groeien 160 miljoen kinderen op in oorlog. Ook als het vechten stopt, blijven ze angstig, kunnen ze anderen niet meer vertrouwen, kampen ze met depressies”.

De BN’ers deden mee om kinderen te helpen de oorlog een plaats te geven, zodat die hun leven niet blijft bepalen, zegt een woordvoerder van War Child. De mensen die hun verhaal vertellen zijn onder meer muzikant/schrijver Ernst Jansz die vertelt over het concentratiekampsyndroom van zijn vader, dat bepalend is geweest voor zijn jeugd. De joodse moeder van tv- en radiopresentator Dieuwertje Blok zat tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken. De jeugd van zangeres Naaz werd bepaald door de trauma‚Äôs van haar Koerdische ouders die de Golfoorlog in Irak doormaakten.

Aan de War Child-campagne werkten verder onder meer journalist Sinan Can en Peter van Uhm, oud-commandant der strijdkrachten, mee. Auteur en filmmaker Natascha van Weezel deed de interviews.