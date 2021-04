Buitenschoolse opvang weer helemaal open

De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf maandag weer helemaal open. Voor de bso’s gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen. Dat wil onder meer zeggen dat kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren.

Voor het personeel geldt die regel wel. Als op een opvanglocatie één iemand in de groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine. De bso’s waren eerder wel open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor de rest bleven ze dicht om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen hier zouden samenkomen.

De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de basisscholen gingen begin februari al weer open. Die waren sinds medio december dicht, net als het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school.

Het personeel van basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests. De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen, om zo eerder besmettingen op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. Vanaf 3 mei wil het kabinet de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang.