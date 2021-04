De Jonge: risico’s Oranjefeest Breda verantwoord

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge denkt dat “de risico’s verantwoord zijn” die kleven aan het omstreden Oranjedag-feest van Radio 538 in Breda. Hij wijst erop dat er al eerder proefevenementen met enkele duizenden bezoekers zijn geweest, en dat daar voor zover bekend geen grote groepen mensen het coronavirus hebben opgelopen.

Alle bezoekers worden vooraf vooraf getest, en daarmee worden volgens De Jonge “behoorlijk wat” positieve gevallen eruit gehaald. “Het is maar de vraag of die anders in het weekend ook zo keurig op de bank zouden hebben gezeten.”

De minister benadrukt daarnaast dat het belangrijk is te “oefenen” met het soort evenementen dat het kabinet straks weer op grotere schaal mogelijk wil maken. Dat zijn “stappen die nodig zijn voor het heropenen van de samenleving”. De Jonge roept op die niet “met zoveel cynisme te bejegenen”.