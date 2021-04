Depla vindt veiligheidsrisico’s rond 538 Oranjedag te hoog

De “oplopende maatschappelijke onrust” rond de 538 Oranjedag op 24 april is voor de Bredase burgemeester Paul Depla reden het evenement af te blazen. Volgens hem kan het muziekspektakel hierdoor “niet meer veilig en verantwoord in het kader van de openbare orde plaatsvinden”, zo staat in een persbericht van de gemeente.

Depla: “De politie krijgt steeds meer signalen dat de 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld.”

De Oranjedag, waar 10.000 bezoekers bij mochten zijn, leidde tot heftige reacties bij horeca-ondernemers in de stad. Die beschouwden het evenement “als een dolksteek in de rug” omdat zij al maandenlang hun deuren gesloten moeten houden. Medewerkers van het Bredase Amphia Ziekenhuis begonnen een petitie om het muziekfeest af te blazen, die werd door bijna 400.000 mensen ondertekend.

Volgens de gemeente liepen de emoties over de Fieldlab proef “ontzettend hoog op”. Aan de ene kant meldden ongeveer een miljoen mensen zich aan voor het evenement, maar Breda constateerde ook dat er veel onbegrip was. “Door deze maatschappelijke onrust zijn de omstandigheden van het evenement zo veranderd dat het leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de openbare en veiligheid. Daarnaast ligt er een negatief advies van de GHOR over het Fieldlab.”

De Bredase gemeenteraad zou vanavond om 20.00 uur bijeen komen voor een extra vergadering waarin Depla tekst en uitleg moest geven over de Oranjedag. Vanwege het afblazen van het evenement is die vergadering uitgesteld naar dinsdag, laat de gemeente weten.