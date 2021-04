GGD: Fieldlab met 10.000 mensen was ook wel heel veel

Een Fieldlab-evenement met 10.000 mensen in de coronafase waarin we nu zitten is wel heel veel, zegt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR maandag. “Wij hadden grote zorgen in medische zin over het event in Breda”, zegt hij nadat bekend is geworden dat de gemeente geen vergunning geeft aan het muziekfestival van Radio 538.

De GGD heeft volgens hem wel “steun voor het idee met experimenten, pilots en Fieldlabs waarmee je de samenleving langzaam maar zeker weer gaat openstellen”. Maar de besmettingscijfers en het aantal patiënten in ziekenhuizen zijn volgens Rouvoet nog te hoog.