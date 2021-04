Kamer ziet niks in noodmaatregelen van CBR voor aanpak wachttijd

De Tweede Kamer ziet niets in de voorgestelde noodmaatregelen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de wachttijden voor de rijexamens terug te dringen. Door de coronacrisis moeten meer dan 600.000 examens worden ingehaald.

Het gaat om stappen die moeten worden genomen als het de rijscholen niet lukt om de slagingspercentages te verbeteren. Het CBR stelt voor om dan 17-jarigen tijdelijk geen rijexamen meer te laten doen, faalangstexamens en tussentijdse toetsen voorlopig te schrappen.

Het is “onredelijk” om het faalangstexamen niet meer aan te bieden, zei Mahir Alkaya (SP) tijdens een debat maandag. Dat vinden ook PvdA, D66, CDA, PVV, DENK en SGP. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is eveneens “niet enthousiast” over dit onderdeel.

Ook het schrappen van examens voor 17-jarigen kan niet op genade rekenen van de Kamerleden. Die stap komt voor VVD’er Peter de Groot “te snel”. En ook het voorstel om tijdelijk stoppen van de tussentijdse toets (een soort proefexamen) valt niet goed.

Volgens de bewindsvrouw zijn de noodmaatregelen een “uiterste redmiddel” dat “we hopelijk nooit hoeven in te zetten”. Ze riep rijscholen op kandidaten pas op examen te sturen als ze voldoende voorbereid zijn. Als het slagingspercentage met 10 procent verbetert, scheelt dat 80.000 examens per jaar, zei ze.

Eind mei wordt duidelijk of de slagingspercentages van de rijscholen zijn verbeterd. Als dat niet het geval is, worden de noodmaatregelen overwogen. Volgens de minister heeft het CBR “grondig” gekeken naar alle mogelijkheden om de wachttijden te verminderen.

Om de wachttijden aan te pakken neemt het CBR al stappen. Er worden honderd extra rij-examinatoren aangenomen en er wordt meer overgewerkt. Ook zijn gepensioneerde examinatoren gevraagd weer aan de slag te gaan.