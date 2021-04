Ministerie: jammer voor onderzoek dat feest Breda niet doorgaat

Het ministerie van Economische Zaken noemt het “jammer voor het onderzoek én voor de 10.000 mensen die kaarten hadden gekocht” dat het grote Fieldlab-evenement komende zaterdag in Breda niet doorgaat. Het feest had wat het kabinet betreft verantwoord kunnen plaatsvinden, laat een woordvoerder weten.

De beslissing om het Oranjedag-feest van Radio 538 wel of niet te laten doorgaan, lag uiteindelijk bij de gemeente. “Breda heeft de afweging gemaakt in het kader van de openbare orde geen vergunning te verlenen. Daar hebben we uiteraard respect en begrip voor.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei eerder dat hij het “heel verstandig” vindt dat het feest niet doorgaat, maar benadrukte ook dat het kabinet nog altijd achter het experiment staat. Zijn collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had al laten optekenen dat de risico’s wat hem betreft verantwoord waren.