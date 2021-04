Nieuwe zoektocht politie naar vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn

Bij een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi uit Hoorn in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude heeft de politie een voorwerp gevonden. De politie kon niet zeggen om wat voor voorwerp het gaat.

De politie laat weten dat het voorwerp is veiliggesteld en zal worden onderzocht. Bij de zoektocht in De Hulk naar de sinds februari 2018 vermiste vrouw wordt zowel op het land als in het water gezocht. De politie heeft het te doorzoeken gebied afgezet.

De vermissing van Bansi is verschillende keren behandeld in Opsporing Verzocht. Ze verdween spoorloos. De politie stelde vrij snel vast dat ze waarschijnlijk het slachtoffer was geworden van een misdrijf en niet meer in leven zou zijn. Maar ondanks meerdere zoekacties in het Robbenoordbos in de kop van Noord-Holland en in het water langs de Afsluitdijk was haar lichaam onvindbaar.

Justitie presenteerde als motief voor de moord de zwangerschap van de studente. Ze was volgens justitie zwanger van Manodj B., waar zijn vader boos over was. Bij haar eerste zwangerschap had ze onder druk van de familie besloten tot abortus. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel.

Meerdere leden van de familie worden verdacht van betrokkenheid bij moord op de studente. Eén van hen, Manodj B., zit nog vast.