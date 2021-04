NS klaar voor reizigers die naar testevenementen gaan

De Nederlandse Spoorwegen zijn voorbereid op grote evenementen als 538 Oranjedag, zaterdag in Breda, en het Startschotgala in Lichtenvoorde dat voor 1 mei op het programma staat. “We waren wel graag eerder op de hoogte gebracht van deze evenementen. Als we bijtijds waren geïnformeerd was dat wel fijn geweest. Dat geldt niet alleen in coronatijd, maar in het algemeen”, aldus een NS-woordvoerder.

“Neem altijd ruim van tevoren contact op met NS als je iets groots gaat organiseren. Als er bijvoorbeeld geplande werkzaamheden zijn op een traject kan tijdig worden gezocht naar een goede oplossing”, zegt hij. “In principe maakt een goed vervoersplan ook deel uit van de vergunningsaanvraag voor een evenement.”

De organisatie van de feesten werkt volgens hem met een tijdslotsysteem waardoor reizigers beter verdeeld kunnen worden over de treinen. “Breda is een knooppunt waar sowieso veel treinen rijden, ook zaterdag. Je kunt er vanuit alle windrichtingen komen. De kiosken, toiletten en informatiebalies houden we zaterdag langer open, tot de avondklok ingaat”, aldus een NS-woordvoerder.

De afgelopen dagen ontstond ophef over 538 Oranjedag waar zaterdag 10.000 mensen heen gaan. “Mensen kunnen drukte in deze coronatijd heel anders ervaren dan vroeger”, zegt de NS-woordvoerder. “Een trein wordt al als vol ervaren als die voor 70 procent is gevuld met reizigers. De laatste maanden zijn de treinen voor 40 tot 50 procent gevuld.”

Het kabinet wil doorgaan met de Fieldlab-evenementen, ondanks de kritiek op het feest van Radio 538. Een petitie tegen het feest vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis wordt massaal ondertekend. De Bredase gemeenteraad komt maandagavond bijeen voor een extra vergadering over het al dan niet toelaten van het testevenement op het Chasséveld.