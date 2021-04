‘Proefevenementen Efteling en Mud Masters kunnen veilig doorgaan’

De proefevenementen in de Efteling en de Mud Masters in Haarlemmermeer kunnen volgens de organisaties op een veilige manier doorgaan. Bij beide evenementen wordt gewerkt met tijdslots en er is sprake van een groot evenemententerrein in de buitenlucht waarover de deelnemers worden verspreid.

“Het gaat gewoon door en is ook een heel ander soort evenement”, zegt de woordvoerder van de Efteling, die reageert op het annuleren van de festivals in Breda en Lichtenvoorde. “De Efteling is een groot park, heel anders dan het festival van 538. De mensen komen ook niet tegelijk binnen en ze verspreiden zich snel over het park.” Het proefevenement in de Efteling vindt komende zaterdag plaats.

Maandag werd eerst 538 Oranjedag in Breda geannuleerd, omdat de gemeente Breda de veiligheid niet meer kon waarborgen vanwege demonstranten die mogelijk naar de stad zouden komen. Daarvoor was echter al veel commotie ontstaan over het festival met 10.000 mensen komende zaterdag, dat gold ook voor het feest in Lichtenvoorde dat gepland stond voor 1 mei.

De Mud Masters in Haarlemmermeer staan gepland voor 8 mei. Het evenement werkte ook voor het coronavirus al met tijdslots, omdat niet iedereen tegelijk kan starten. Mensen starten gedurende een aantal uur, ieder tijdslot is twintig minuten, waardoor ook dan niet iedereen op hetzelfde moment begint.

Voor de organisatie van de Mud Masters was het belangrijk dat er geen extra belasting zou zijn voor de zorg of andere hulpdiensten. “Wij hebben al jaren ons eigen veiligheidsteam en een eigen medisch team, dat we zelf inhuren. We belasten niemand met dit evenement”, aldus een woordvoerder.