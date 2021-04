Proefvakantie naar Gran Canaria open voor aanmeldingen

De inschrijving voor de proefvakantie naar Gran Canaria gaat maandag van start. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 10.00 uur aanmelden voor de reis, die wordt opgezet door reisorganisaties Corendon en TUI, samen met de Nederlandse overheid.

Waarschijnlijk loopt het na de opening van de aanmeldingsprocedure direct storm. Bij de eerdere, eerste coronatestreis naar Rhodos was dit het geval. Reisorganisatie Sunweb kreeg toen zo’n 25.000 aanmeldingen, terwijl er nog geen tweehonderd mensen mee mochten. Door de grote drukte haperde de website aan het begin zelfs zo nu en dan.

De nieuwe vakantiegangers, die hun reis zelf moeten betalen, verblijven in mei acht dagen all-inclusive in het luxe Riu Gran Canaria-hotel. Anders dan bij de eerste testreis naar Rhodos mogen ze ook hun hotel uit. Maar er is opnieuw weinig plek. In totaal kunnen 180 mensen mee; 90 gasten met Corendon en 90 gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich aanmelden, maar mensen die behoren tot één van de door het RIVM vastgestelde risicogroepen kunnen niet deelnemen aan de reis.

Als de coronasituatie in Nederland of in het land van bestemming de vakantie toch niet toestaat, dan wordt de reis volgens de overheid geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande proeftrip naar Curaçao, omdat het eiland middenin een zware fase van de uitbraak zit.