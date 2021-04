Vier provincies kunnen 220.000 extra woningen bouwen

De provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen kunnen ongeveer 220.000 woningen meer bouwen dan eerst werd voorzien, mits er een snellere spoorverbinding met de Randstad komt en al bestaande verbindingen met de rest van het land worden verbeterd. Dat staat in het plan ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’, dat de vier provincies samen met de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden maandag presenteren aan de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet.

Volgens het plan is het mogelijk 220.000 extra woningen te bouwen, bovenop de 100.000 woningen die al in de vier provincies op de planning staan. Het gaat om 45.000 huizen in Drenthe, 80.000 in Flevoland, 45.000 in Friesland en 50.000 in Groningen.

De provincies stellen wel als vereiste voor de extra woningen dat de bereikbaarheid tussen Noord-Nederland en de Randstad wordt vergroot. Daarvoor zien ze graag investeringen in de bestaande spoorlijnen, maar ook in nieuwe spoorlijnen zoals de Lelylijn (40 minuten reistijdwinst) en de Nedersaksenlijn (tussen Enschede en Groningen). Het plan beraamt de investeringen voor de infrastructuur op 9,5 miljard euro.

De Tweede Kamer stemde in december 2020 in met de opdracht voor het ‘Deltaplan voor en van het Noorden’, een plan om wonen en werken in het noorden van het land aantrekkelijker te maken.