Weer geen publiek bij Dodenherdenking op de Dam

De Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zal ook dit jaar vanwege het coronavirus zonder publiek plaatsvinden. De gemeente Amsterdam heeft dat bekendgemaakt. Zoals ieder jaar zullen het herdenkingsprogramma in De Nieuwe Kerk en de ceremonie op de Dam wel via de televisie te volgen zijn.

Ook de gemeentelijke herdenking op begraafplaats de Nieuwe Ooster is besloten en er is geen stille tocht. “Bij ieder oorlogsmonument vindt een afzonderlijke bloemlegging plaats. Alleen enkele genodigden zijn hierbij aanwezig”, meldt de gemeente.

Vorig jaar, bij de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, sprak koning Willem-Alexander op de vrijwel lege Dam. Daar waren toen alleen koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en comitévoorzitter Gerdi Verbeet bij.

Dit jaar zal André van Duin op de Dam spreken. Voorafgaand aan die plechtigheid houdt schrijfster Roxane van Iperen de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk.

Eerder maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei al bekend dat het 5 mei-concert net als vorig jaar niet buiten op de Amstel is, maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het wordt rechtstreeks uitgezonden door de NOS op NPO1. De Bevrijdingsfestivals op 5 mei bieden een gezamenlijk onlineprogramma aan van meer dan 200 optredens en activiteiten.