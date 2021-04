CDA-burgemeester Eijsden-Margraten weg om integriteitsaffaire

CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten is per direct opgestapt. Dat maakte Akkermans dinsdagavond bekend aan het begin van een vergadering van de gemeenteraad van het Limburgse dorp.

Naar eigen zeggen besloot Akkermans zijn functie “met pijn in mijn hart” ter beschikking te stellen. Aanleiding is de toenemende kritiek op zijn persoon in de slepende affaire rond landschapsbeheerder IKL, die eerder al het politieke lot bezegelde van Gedeputeerde Staten van Limburg en van gouverneur Theo Bovens.

Akkermans is behalve burgemeester namelijk ook voorzitter van de raad van toezicht van IKL. Hem wordt verweten voormalig directeur Herman Vrehen van IKL te veel ruimte te hebben gegeven. Vrehen, oud-gedeputeerde namens het CDA, werd onlangs ontslagen na een publicatie in NRC, dat hij tonnen aan provinciale subsidies zou hebben doorgesluisd naar eigen bv’s.