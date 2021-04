De Jonge: geldende regels geen reden om fieldlabs af te blazen

Het is “onvermijdelijk” dat geëxperimenteerd wordt met evenementen in de vorm van fieldlabs, terwijl ook nog steeds strenge coronaregels gelden. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Dat bijvoorbeeld maar weinig mensen bij begrafenissen mogen zijn, “kan niet de enkele reden zijn om dan maar helemaal niets meer te willen uitproberen”.

Met toegangstesten mogen mensen alleen naar een evenement of activiteit met een negatieve coronatest. De fieldlabs zijn veelal grote evenementen waarmee geëxperimenteerd wordt.

“Ik heb me verbaasd over de manier waarop de afgelopen tijd is bericht over fieldlabs en toegangstesten”, foeterde De Jonge tijdens de persconferentie. Het kabinet kreeg veel kritiek van zorgmedewerkers en partijen in de Tweede Kamer. Zij zijn het er niet mee eens dat er grote evenementen worden georganiseerd, terwijl er nog steeds veel coronapatiënten op de intensive care komen. Ook de 700 miljoen die is uitgetrokken voor de toegangstesten, stuitte op veel bezwaar.

Volgens De Jonge geeft het kabinet met het toegangstesten en de fieldlabs juist gehoor aan een roep van “een grote meerderheid in de samenleving” én in de Tweede Kamer. De toegangstesten zijn er om “eerder en meer dingen mogelijk te maken. Zo zijn ze de bedoeling geweest en zo zijn ze ook gestart.” Als toegangstesten niet tot extra mogelijkheden leiden, bijvoorbeeld voor theaters of pretparken, zijn ze overbodig, benadrukte de bewindsman.

Dat ondanks alle beperkingen grote proeven worden gehouden, is volgens De Jonge niet meer dan logisch. “Inconsistentie leidt altijd tot: hé, waarom kan dit wel en dat niet”, zegt de bewindsman hierover. “Maar dat wil niet zeggen dat je voor iedereen de deur dicht kan houden. We zitten nu eenmaal in de fase waarin we maatregelen afbouwen. Dan is het onvermijdelijk zo, dat het ene wel kan en het andere nog niet kan.”