Gommers: kabinet moet alleen versoepelen als cijfers dalen

IC-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers “gaat ervan uit” dat het kabinet geen versoepelingen van de coronamaatregelen doorzet zolang het aantal patiënten in de ziekenhuizen niet afneemt. Zelf moet Gommers gezien de stijgende cijfers “nog even niet aan versoepelingen denken”.

Ziekenhuizen meldden dinsdag de hoogste instroom van coronapatiënten sinds eind vorig jaar. In Gommers’ eigen ziekenhuis, het Erasmus MC in Rotterdam, is het volgens de intensivist dinsdag dan ook “paniek” en dat geldt voor meer ziekenhuizen, weet hij. “Er zijn vandaag heel veel nieuwe patiënten bijgekomen. We zijn de hele dag aan het puzzelen, omdat we weer moeten opschalen op de intensive cares en operaties moeten afzeggen.”

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat het kabinet vanaf volgende week een aantal coronamaatregelen wil versoepelen. De avondklok wordt vanaf 28 april geschrapt en de terrassen mogen tussen 12.00 en 18.00 uur open. Gommers rekent erop dat het kabinet die plannen alleen doorzet als de ziekenhuiscijfers de komende dagen gaan dalen. “Zo is dat afgesproken en ik neem aan dat ze zich eraan houden.”