Janssen hervat levering coronavaccins aan Europese Unie

Vaccinproducent Janssen hervat de levering van coronavaccins aan EU-landen. Moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) maakte dat dinsdag bekend, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had geoordeeld dat de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de mogelijke bijwerkingen.

In zeer zeldzame gevallen kan het vaccin mogelijk ernstige bloedproblemen veroorzaken. In de Verenigde Staten zijn op een totaal van 7 miljoen prikken 8 gevallen gemeld van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Eén vrouw die werd getroffen door hersentrombose overleed.

J&J meldt dat de productinformatie bij het vaccin wordt aangepast. Er komt een waarschuwing in te staan voor de zeer zeldzame bijwerkingen. Het bedrijf herhaalt dat het “gecommitteerd blijft aan het leveren van 200 miljoen doses” aan de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

“De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken is onze topprioriteit”, meldt bestuurder Paul Stoffels, die de leiding heeft over de wetenschappelijke activiteiten van het bedrijf. Hij zegt de “rigoureuze beoordeling” door het veiligheidscomit√© van EMA te waarderen. Bewustheid over symptomen die op de zeldzame bijwerkingen kunnen duiden, komt de juiste diagnose en behandeling ten goede, benadrukt hij.

J&J legde zelf de uitrol van het vaccin in Europa tijdelijk stil, nadat de Amerikaanse autoriteiten hadden besloten het gebruik ervan tijdelijk te staken vanwege de meldingen. EMA ziet trombose en een tekort aan bloedplaatjes vanaf nu als een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, maar benadrukt dat de voordelen van het middel zwaarder wegen. Het voorkomt bij 85 procent van de mensen die het krijgen ernstige ziekte.