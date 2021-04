Julia (12) opent Dag tegen pesten met eigen webinar Sociaal mediawijs

Julia van Appeldorn(12) heeft deze week op De Dag tegen Pesten op basisschool Het Klimduin in Groet samen met Stichting Omgaan met Pesten de online webinar Sociaal Mediawijs aan groep 7 en 8 gegeven en zet zich op deze dag samen met de stichting in voor meer Feel Fine Online.

Het aantal kinderen dat negatieve ervaringen opdoet online is enorm toegenomen het afgelopen corona jaar. De cijfers van De Kindertelefoon uit de eerste lockdown periode liegen er niet om. Zij registreerde meer gesprekken over digitaal pesten: 16,9 procent in april 2020 ten opzichte van 3,7 procent in april 2019 en 11,2 procent in mei 2020 vergeleken met 3,7 procen van diezelfde maand in 2019. De cijfers zijn hoog gebleven.

Deze ontwikkeling is ook waargenomen door Stichting Omgaan met Pesten. In reactie op de lockdowns van de scholen en perioden waarin thuisonderwijs werd gevolgd en online les werd gegeven op afstand, heeft pesten zich verplaatst van school naar de online wereld. De aanpak van Feel Fine Online richt zich op het bewust maken van jong & oud over het belang je goed te voelen in de online wereld. Want naast de risico’s die er zijn, biedt de online wereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleeft met elkaar en om plezier te maken of je vrienden te ontmoeten.

Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten, kwam in contact met Julia en vroeg haar of zij de Dag tegen Pesten samen met de stichting wilde openen. Daarop zei zij direct ja. “Juist omdat Julia als kind met andere kinderen praat, brengt zij de informatie heel dichtbij. Dat sluit aan bij onze visie op preventieve projecten ‘door kinderen voor kinderen”, aldus Mirelle.

Social media wijzer

Julia is een echte verschilmaker. Zij doet iets goeds, komt in actie en nodigt anderen uit om ook het goede te doen. Al 500 kinderen en hun ouders namen deel aan haar webinar. “Het leukste vind ik het enthousiasme dat ik terugkrijg en de reacties en de vragen. En na afloop horen dat de kinderen social media wijzer zijn geworden” vertelt Julia.

Juf Daphne Bracke van basisschool het Klimduin deed mee aan een actie op sociale media van de stichting om kans te maken op het webinar van Julia: “Superhandig was het en is het om met teams te werken wanneer je niet fysiek les kunt geven aan je groep leerlingen. Maar ik heb ook de niet fijne kant van online (lesgeven) meegemaakt. Al snel maakte kinderen zelf groepjes om te chatten met elkaar. Daarin gebeurde leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Ik heb dit als leerkracht actief gevolgd en leerlingen aangesproken op hun onlinegedrag. Een Feel fine online les gun ik elk kind. Ik vind het tof dat mijn leerlingen uit groep 7&8 het webinar van Julia, Sociaal Mediawijs een leeftijdsgenoot mogen volgen.”

Julia stelt de leerlingen vragen, reageert op reacties die zij geven in de chat en toont filmpjes. Zij staat o.a. stil bij jezelf vergelijken met een ander, nepnieuws, challenges, sexting en grooming, schermtijd, online veiligheid en online plezier en creativiteit. Het idee voor het webinar ontstond vanuit Julia haar kijk op de aandacht voor mediawijsheid op haar eigen school in Venlo. Zij vond dat daar te weinig aandacht voor was. Tijdens een social media party die haar moeder organiseerde voor Julia en haar vriendinnen, ervaarde Julia hoe fijn het was om herkenbare ervaringen uit te wisselen. Toen de coronacrisis uitbrak, was een webinar een logische vervolgstap. Julia besloot zelf bij te dragen aan social media wijsheid. Zij geeft de meeste van haar webinars aan kinderen tussen de 10 en 12 jaar, waarbij ouders meekijken en achteraf met hun kind doorpraten.

Gratis lespakket

Naast het webinar waarmee de Dag tegen Pesten op 19 april is geopend, trakteert Stichting Omgaan met Pesten, Nederland en België op een gratis lespakket voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool en leerjaar 1 & 2 van het voortgezet onderwijs. In dit lespakket zijn tips voor het gesprek over Feel Fine Online, een over de streep spel en een leuke Kahoot quiz opgenomen. Het lespakket is aan te vragen op www.omgaanmetpesten.nl en kan in het onderwijs, de kinderopvang en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen, worden ingezet. De stichting maakt graag samen het verschil, zodat iedereen zich ook online fijn kan voelen. Het is een follow up op de campagne van de Week Tegen Pesten.