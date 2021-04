Kuipers wordt bestuurslid van ziekenhuisgroep in Singapore

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), wordt lid van het bestuur van het National University Health System (NUHS) in Singapore. De functie is volgens hem alleen toezichthoudend. Kuipers is de eerste buitenlander die een plek krijgt in het bestuur van de ziekenhuisgroep, aldus het Erasmus MC waar Kuipers momenteel bestuursvoorzitter is.

Het NUHS is een groep van meerdere ziekenhuizen, poliklinieken, faculteiten en gespecialiseerde instituten, waaronder het National University Cancer Institute van Singapore. Kuipers laat weten Rotterdam niet voor de Aziatische stadstaat te verruilen. Komende maand vergadert hij vanwege de coronapandemie online mee met het bestuur, later zal hij wel fysiek aanwezig zijn.