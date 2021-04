Ondernemers blij met ‘eerste stap’ kabinet, maar hoopten op meer

Het Nederlandse bedrijfsleven is blij dat het kabinet eindelijk ruimte ziet voor wat versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarmee gloort er voor ondernemers in de horeca en detailhandel weer wat licht aan het einde van de tunnel. “Hier hebben we lang voor gepleit en ondernemers hebben eerder al bewezen dat ze met hun protocollen veilig en verantwoord open kunnen”, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

De invloedrijke lobbyclubs zijn wel teleurgesteld over de beperkte versoepelingen voor de horeca. De buitenterrassen open tot 18.00 uur is volgens hen een “aardige” stap, maar zet voor ondernemers in de praktijk weinig zoden aan de dijk na de grote financiĆ«le klappen van afgelopen jaar.

De ondernemersorganisaties delen bovendien de zorg van burgemeesters ten aanzien van de handhaving dat terrasbezoekers na 18.00 uur hun heil elders zoeken. Ook hadden VNO-NCW en MKB-Nederland gehoopt dat bijvoorbeeld de restaurants en horeca in hotels onder voorwaarden al weer open konden. Ditzelfde geldt voor parken zoals dierentuinen en pretparken die nu nog dichtblijven.

De organisaties hameren verder nogmaals op het belang van de pilots met toegangstesten die deze maand op grote schaal worden gehouden. “Met de inzet van testen is meer mogelijk dan op grond van het epidemiologisch beeld mogelijk zou zijn. Bovendien testen we zo mensen die anders niet zouden worden getest en dragen toegangstesten zo bij aan het indammen van het virus.”

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn nog met het demissionaire kabinet in gesprek over een stevig herstelpakket. Dat pakket moet wat hun betreft onder meer een oplossing bevatten voor de schuldenberg die ondernemers noodgedwongen hebben opgebouwd. Ook zou het steunpakket moeten worden doorgetrokken tot het eind van het jaar.