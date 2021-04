Raad wil opheldering Limburgse CDA’er om integriteitskwestie

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten (Limburg) buigt zich dinsdagavond over de positie van CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans. De oppositie in de raad heeft om een interpellatiedebat gevraagd vanwege twijfels over de handelwijze van Akkermans rond de IKL-affaire.

Een integriteitsaffaire rond de Limburgse landschapsbeheerder IKL zorgde al voor het opstappen van het voltallige college van Gedeputeerde Staten en gouverneur Theo Bovens. Dit omdat de directeur van IKL, oud CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, volgens NRC voor tonnen aan provinciale subsidies zou hebben doorgesluisd naar eigen bv’s.

Nu trekt Akkermans, die voorzitter van de raad van toezicht is van IKL, de aandacht. Volgens NRC liet Akkermans schriftelijk vastleggen dat Vrehen IKL-personeel via eigen bv’s mocht inhuren. Volgens de krant gaf Akkermans hem daarmee een vrijbrief voor het wegsluizen van provinciegelden.

Volgens Dagblad de Limburger stemde Akkermans in 2018 in met een gemeentelijke opdracht aan een bedrijf van Vrehen. Daarmee zou Akkermans de schijn van belangenverstrengeling gewekt kunnen hebben.

Inmiddels wil ook Akkermans eigen coalitiepartij CDA opheldering. Het CDA wil antwoorden op vragen, die volgens de partij nu in de lucht blijven hangen omdat Akkermans blijft zwijgen.