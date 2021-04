‘Reisbranche heeft niks aan mogelijke versoepelingen’

De reisbranche heeft voorlopig niets aan mogelijke versoepelingen, zegt branchevereniging ANVR. De toeristensector in het buitenland zit volgens de branchevereniging namelijk niet te wachten op reizigers uit een land met een hoog aantal besmettingen. “We willen voorkomen dat Nederlanders niet welkom zijn in andere landen omdat wij hoge besmettingen hebben. Wat mij betreft bijten we nog even op de tanden”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.

De ANVR hoopt nog steeds dat Buitenlandse Zaken half mei het generieke reisadvies opheft. “Daardoor wordt het mogelijk om elk land afzonderlijk te gaan beoordelen.” Dan is er perspectief, als er openingen zijn om naar landen te gaan die toeristen verwelkomen, zegt hij. Zo stelt Griekenland zichzelf alweer open voor buitenlandse toeristen.

Het demissionair kabinet is volgens ingewijden naar verluidt van plan om een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekend te maken bij de persconferentie van dinsdagavond. Dan gaat het bijvoorbeeld om het afschaffen van de avondklok en het openstellen van een gedeelte van de horeca, namelijk de terrassen. De versoepelingen zouden ingaan per 28 april.

Ondanks de onzekerheid die er nog door het coronavirus bestaat, hebben de meeste Nederlanders er vertrouwen in om komende zomer in het buitenland op vakantie te kunnen. Dat merkt vakantiehuizenspecialist Belvilla, die constateert dat twee derde van de boekingen voor vakantiewoningen in het buitenland zijn. Daarnaast boeken elke week meer Nederlanders een vakantiehuisje in het buitenland. Bijna 30 procent van de boekingen zijn voor Belgiƫ, daarna volgen Frankrijk en Oostenrijk. Dit zijn volgens Belvilla vooral plekken waar je makkelijk met de auto kunt komen.